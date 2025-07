Il Vittoria bar vince il Torneo della Piazza a Bettola

La squadra locale del Bar Vittoria ha battuto 4-3 la formazione lugagnanese di Trombetta & Esposito aggiudicandosi la 38esima edizione del Torneo della Piazza di Bettola, giocato sull'asfalto della piazza Cristoforo Colombo davanti a centinaia di persone. Finale vibrante con i valnuresi avanti, poi quasi raggiunti e di nuovo in fuga per la vittoria. Nella finalina per il terzo e quarto posto netta vittoria (8-4) di Tequila Pub contro Train Station. Il premio al miglior giocatore è andato a Nicola Trombetta (Trombetta & Esposito) mentre quello al capocannoniere della manifestazione a Riccardo Bongiorni (Tequila Pub). Miglior giovane del torneo Daniel Kenzi, miglior portiere Davide Guglielmo e miglior difensore Andrea Cremona. Un premio particolarmente significativo è andato all'ex giocatore del Bettola, ma anche del Piacenza, Antonio Tonini, che è entrato nella hall of fame del torneo - intitolata al mitico maestro Pancera, ideatore del torneo - succedendo a "Gigi" Fava e Francesco Bianchi premiati nei due anni precedenti.