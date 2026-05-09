Insaziabile Nibbiano, con il Mezzolara in palio il “triplete”
Oggi sul sintetico di San Felice sul Panaro (ore 16.30) in palio il titolo di campione dell’Emilia Romagna con la Supercoppa d’Eccellenza
Marco Villaggi
|1 ora fa
Il Mezzolara, avversario del Nibbiano per la Supercoppa di Eccellenza
Festeggiato con tutti gli onori del caso lo storico approdo in serie D, nonché la conquista della seconda Coppa regionale battendo in finale la ben più blasonata Spal, il Nibbiano&Valtidone vuole fregiarsi anche del titolo di miglior squadra in assoluto dell’ambito emiliano-romagnolo attraverso la sfida di oggi, sabato 9 maggio, con la regina del girone B, il Mezzolara, che pone in palio la simbolica Supercoppa d’Eccellenza. Confronto tra prim’attrici che si gioca sul sintetico di San Felice sul Panaro (ore 16.30), provincia di Modena, dove al seguito del team di mister Luca Rastelli è prevedibile la presenza di diversi sostenitori biancazzurri, tra chi si muoverà per conto proprio e chi sul pullman offerto gratuitamente dalla società.