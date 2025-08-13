La carica di D'Agostino: «Diamo il massimo per arrivare davanti a tutti»

Il nuovo Piacenza è ormai plasmato, il classe 2007 Francesco Bolondi ha completato il pacchetto dei terzini sinistri e ora manca solo un centrocampista per ultimare la rosa. Un gruppo che può contare sugli elementi di esperienza anche fuori dal campo, su tutti Stefano D'Agostino, il leader tecnico che in queste prime amichevoli ha anche avuto la fascia di capitano.

«Siamo carichi - ha detto l'attaccante - in particolare noi giocatori più esperti che abbiamo il dovere di far capire ai nuovi che cosa vuol dire vestire questa maglia e di che cosa ci sarà bisogno per arrivare fino in fondo». Domani alle 11.30 a Borgonovo allenamento congiunto con la Biellese, i giocatori non vedono l'ora che inizi il campionato per regalare una gioia ai tifosi: «Un girone difficile, ci sono tante squadre che hanno le nostre stesse ambizioni, ma sappiamo che dovremo dare il massimo per essere davanti a tutti il prossimo 4 maggio».