La settimana di Piace-Nibbiano inizia a Zona Calcio

La settimana che porta all'attesissimo scontro diretto tra Piacenza e Nibbiano inizia questa su Telelibertà, a Zona Calcio.

La trasmissione condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30, avrà in primo piano proprio la Serie D. In apertura, l'analisi della giornata di ieri, con il pareggio carico di rammarico per il Piacenza a Palazzolo, la vittoria di misura della capolista Nibbiano sulla Virtus Verona e la rimonta del Fiorenzuola sul Rovato, per la prima vittoria stagionale dei rossoneri.

Poi, l'avvicinamento allo scontro diretto al vertice di domenica, una sfida molto attesa da tutto l'ambiente calcistico.



Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail (

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it. A seguire, spazio a tutti i campionati dall'Eccellenza alla Terza categoria, passando per la Promozione sempre a trazione piacentina.Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ( [email protected] ), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.