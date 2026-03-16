La super domenica delle piacentine a Zona Calcio

È stata una domenica da incorniciare per il calcio piacentino, con il Piacenza che ha vinto e convinto sul campo della Correggese, il Nibbiano che continua a dominare l'Eccellenza, Gotico e Castellana che comandano in Promozione, il campionato di Prima categoria che è sempre più avvincente e i Samurai già campioni in Seconda.

Un menù ricchissimo per la puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.



Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ( Immagini, gol e commenti da parte degli ospiti in studio, a cominciare dall'analisi della partita del Piace in terra reggiana: un 3-1 che conferma il buon stato di forma dei biancorossi e apre a un certo ottimismo in chiave playoff.Poi le importantissime vittorie di Nibbiano e Bobbiese in Eccellenza, il successo della Castellana nel big match di Promozione, le tre nuove battistrada in Prima e la fine (annunciata) del girone A di Seconda.Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ( [email protected] ), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it