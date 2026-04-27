L'incontenibile festa del Piacenza Femminile

Passerella, pieno di applausi e anche una scorpacciata di gol. Alla Besurica è stato tempo di ultima gara stagionale in Eccellenza per il Piacenza femminile. Con l’Imolese, un successo roboante per 7-1 per suggellare la promozione in Serie C, conquistata la scorsa settimana. Gara alla quale sono seguiti un nuovo e corposo capitolo di festeggiamenti di squadra, con caroselli d’auto per le vie della città in una domenica sera che ha chiuso la stagione 2025/2026.

Un momento da ricordare arrivato al termine di un campionato da incorniciare e che ha visto le piacentine concludere la poule scudetto con 47 punti, + 9 sulla Union Sammartinese arrivata seconda. Ma non è ancora finita, come ha anticipato Rizzo: «Domenica prossima avremo la passerella al Garilli prima della partita tra Piacenza maschile e Crema».

Il tabellino

Piacenza-Imolese 7-1

Piacenza: Galmuzzi, Pagani A., Tramelli M., Pedrini, Mainardi, Dauria (10’ st Pedrabissi), Fulgoni (20’ st Nappo), Baffi, Martani (5’ st Pagani F.), Capelloni (15’ st Di Fresco), Amorim. All. Rizzo.

Reti: 10’ pt, 15’ pt, 25’ pt Capelloni (P), 40’ pt Martani (P), 5’ e 20’ st Nappo (P), 25’ st Fulgoni (P), 35’ st Finotello (I).

Arbitro: Mancini di Piacenza.