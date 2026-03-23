Lischetti a Zona Calcio: «Pronti per lo sprint finale»

È un Piacenza che ha ripreso a correre, in tutti i sensi. L'attuale stato di forma dei biancorossi è frutto del lavoro di un intero staff tecnico, ma con una menzione d'onore per il preparatore atletico Pablo Lischetti. Solo il tempo ci dirà se è arrivata troppo tardi in stagione questa accelerata, sicuramente il Piace visto contro il Progresso fa ben sperare per il big match di domenica prossima in casa del Lentigione. «Abbiamo avuto diverse fasi in questo campionato, date dai vari singoli che hanno caratteristiche differenti - ha detto ieri sera a Zona Calcio - i passaggi a vuoto? La squadra che vince solitamente è quella che fa più sprint, nella fase finale del girone di andata siamo riusciti ad avere una squadra molto leggera e con i singoli molto più fresca nei singoli, questo perché avevamo sovraccaricato poco. Questo lavoro però non è sostenibile nel tempo perché altrimenti non si ha tenuta nel tempo e siamo tornati al lavoro normale. C'è però un dato che ci fa ben sperare: nel finale dello scorso campionato eravamo i più in forma perché avevamo messo in conto che la stagione sarebbe stata lunga, ci auguriamo che il lavoro di quest'anno ci porti alla stessa condizione fisica per un rush finale di grande livello». E se lo augurano anche i tifosi perché a oggi i rimpianti sono tanti, ma ci sono singoli sui quali non si può dire nulla: «Mustacchio fa un altro sport, quando accelera fa i 36 chilometri orari...Putzolu non è molto alto però stacca tantissimo di testa grazie alla dote innata del tempo. Taugourdeau? Purtroppo deve recuperare l'infortunio al tendine che è noioso e necessita di tempi lunghi per recuperare in pieno. Asencio? Una bella sfida recuperarlo, ancora adesso non è al 100 % però devo dire che ha una forza incredibile». Lischetti sarà al Piacenza anche il prossimo anno, c'è già chi gli chiede se cambierà qualcosa nella preparazione, ma lui per ora è concentrato «su questo finale di stagione. Quanto alle scelte sui giocatori, io ho un continuo dialogo con il mister, ma nessun peso specifico perché poi decide lui chi mandare in campo». Nell'ultima parte del programma condotto da Michele Rancati e con i giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti, analisi e ben 44 gol trasmessi delle partite dei campionati che coinvolgono le squadre piacentine dall'Eccellenza alla Terza Categoria. Ospite in studio una delegazione del Riverniviano con il difensore Leonardo Gatti, il centrocampista Nicolas Capucciati e l'attaccante Nicola Spelta.