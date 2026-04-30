L'Under 17 del Piace trionfa tra gli Elite, ora caccia allo "scudetto"

Il Piacenza Under 17 allenato da Marco Tornari, superando per 6-0 i pari età del Torresavio, si è aggiudicato il campionato regionale élite Under 17 qualificandosi così per le fasi nazionali dove i biancorossi sfideranno i campioni della Toscana, ovvero il Tau Altopascio e i campioni della Liguria. (Responsabile Settore Giovanile Piacenza Calcio) e di Marco Tornari (Allenatore Piacenza Calcio Under 17).

Grande soddisfazione ovviamente per dirigenza e tecnico del Piace. Francesco Guareschi (respobsabile del settore giovanile): »Complimenti a squadra e staff tecnico per questo successo. Si è trattato di un percorso davvero importante, i ragazzi sono stati protagonisti di una grande rimonta in campionato dove hanno dimostrato grande crescita tecnica e mentale. Ora testa alle fasi nazionali dove sono convinto che si possano togliere grandi soddisfazioni.»

Così invece mister Marco Tornari: »E’ stato un campionato difficile in cui abbiamo incontrato squadre forti e organizzate come la Juventus Club. I meriti sono tutti dei ragazzi che non hanno mai mollato anche quando i nostri avversari sembravano irraggiungibili. Desidero ringraziare club, staff e calciatori per questo successo».