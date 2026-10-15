Mariotti per l'attacco, nuova arma per andare a caccia della prima vittoria

Dopo Alluci e Casarotti, il Fiorenzuola innesta nel motore un altro nuovo giocatore: si tratta di Luca Mariotti, nato nel 2003, toscano di Massa, che va a a rimpinguare il reparto offensivo dei rossoneri che, nel girone B di Serie D, sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale.

Mariotti arriva dopo l'esperienza al Ghiviborgo (Serie D, girone E) dove ha messo a segno 14 reti prima di accasarsi al Club Milano, dunque nello stesso girone di FIorenzuola, Piace e Nibbiano, dove fino ad ora ha messo a segno un gol nelle prime sette giornate.

Si tratta di un giocatore che può agire nella veste di seconda punta e che dunque si candida a far coppia con Formato e che entra in concorrenza con Mattia Gallo. Già domenica prossima, sul campo della Pavonese, sarà a disposizione di mister Alberto Villa.