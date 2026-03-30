Mustacchio a Zona Calcio: «Responsabilità di noi calciatori»

L’ennesima delusione patita in casa del Lentigione non deve scalfire l’animo di un Piacenza che ha il dovere di dare il massimo fino alla fine della stagione, specialmente in ottica playoff, che rimangono ormai l’unico vero obiettivo. Bisogna vincerli per sperare in un eventuale ripescaggio in Serie C e per ripagare in parte l’affetto dei tifosi biancorossi, vicini alla squadra come sempre anche a Lentigione e davvero arrabbiati a fine partita. «Volevamo fare un altro tipo di gara e gli episodi non ci hanno aiutato, ma questo non è un alibi: loro hanno vinto meritatamente e questo ci deve far riflettere - ha detto l’attaccante biancorossi Mattia Mustacchio, ospite a Telelibertà a Zona Calcio - quando gli episodi sono a sfavore così tante volte come accaduto in questo campionato allora significa che siamo noi che ci dobbiamo assumere le responsabilità e fare un esame di coscienza. Per me, i miei compagni sono i migliori del mondo, però il Lentigione come squadra si è dimostrata più forte penso che tutti noi dobbiamo essere consapevoli che avremmo dovuto e potuto fare di più».

Sollecitato dal conduttore Michele Rancati e dai giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi, oltre che dai tantissimi messaggi dei telespettatori, Mustacchio ha chiarito la sua opinione sulle colpe di un anno andato male: «Noi giocatori ci prendiamo il 100% di responsabilità: il mister e la società ci hanno sempre dato tutto, siamo mancati nei momenti chiave».

Nell’ultima parte del programma spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti, analisi e gol delle partite dei campionati che coinvolgono le squadre piacentine dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Ospite in studio una delegazione del Vigolo con il mister Sandro Quagliaroli e i giocatori Matthieu Carini e Andrea Lucci.