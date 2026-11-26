Dal 18 gennaio scorso, giorno della vittoria nel finale per 4-3 sulla Fidentina Borgo San Donnino, il Nibbiano&Valtidone è in vetta alla classifica.

Allora era Eccellenza, oggi è Serie D. Ma i biancazzurri non sono più scesi dal trono: sono 28 turni consecutivi (15+13).

Un 2026 quasi perfetto per la società della famiglia Alberici, che in questo anno solare ha perso solamente tre volte: 0-1 contro il Terre di Castelli in Eccellenza e contro Caldiero (1-0 in Veneto) e Piacenza (3-2 al Garilli, dopo essere stati avanti 0-2).

Alla base di questi risultati straordinari c’è soprattutto una eccezionale tenuta difensiva: in queste 28 giornate sempre al comando, il Nibbiano ha incassato solamente 20 reti, mantenendo la porta di Guerci imbattuta in ben 15 occasioni.

Se il Milan Futuro vincerà nel recupero del 9 dicembre contro la stessa Leon salirà a 29 punti, agganciando ma non superando il Nibbiano.