Nibbiano pigliatutto, arriva anche il play Rebolini

Quale ulteriore indizio sulle forti e rilanciate ambizioni di primato in Eccellenza da parte del Nibbiano&Valtidone del presidente Valter Alberici ecco un altro colpo da novanta nel mercato in entrata rappresentato dal centrocampista Ruben Rivolini, 32 anni a novembre, la scorsa stagione autore di 5 gol nelle file dell'Orceana. Nato a Voghera, il play in questione ha militato per diversi anni in serie D, con le maglie di Borgosesia, Varesina, Tritium e Pavia, scendendo poi in Eccellenza, sempre sponda lombarda, prima alla Brianza Olginatese (pure qui con 5 reti all'attivo) ed in ultima analisi all'Orceana, suscitando dappertutto unanimi consensi.

Ipotizzando lo scacchiere improntato sul 3-4-1-2, questa può essere l'ipotesi di una formazione plausibile per il prossimo NIbbiano: Guerci (o Serena) tra i pali, Tambussi, Bini e Fogliazza sulla linea arretrata (con le valide alternative di Boccenti, Setti, Castellana e volendo anche Jakimovski), poi Lancellotti, Hasanaj, Rivolini e Vecchi a centrocampo (senza contare Ababio, lo stesso Jaki, Bassoli e Piscicelli), Giacomo Rossi o Poesio da trequartisti in appoggio a Grasso e Minasola, o Carrasco. Non è peraltro escluso che arrivi pure un'altra punta a dar manforte, ma già così , quanto meno sulla carta, è un gran Nibbiano&Valtidone.