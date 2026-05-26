«Non sono più solo il mister bravo ma sfortunato»

Fra le caratteristiche di Eusebio Di Francesco, uno dei più grandi che abbiano vestito la maglia del Piace (per la quale rinunciò anche a quella della Nazionale, c’era da giocare lo spareggio col Cagliari, anno 1997), c’è l’equilibrio: di sentimenti, di comportamenti, di emozioni. Domenica sera ha portato alla salvezza quel Lecce che aveva già allenato all’inizio della carriera di tecnico, quella che ha avuto il punto esclamativo nella Roma terza in campionato e semifinalista in Champions.

Questa salvezza ha per te un significato molto particolare.

«Sì, venivo da due fallimenti, le retrocessioni con Venezia e Frosinone, anche se in entrambi i casi ho avuto tanti attestati di stima per il gioco che abbiamo proposto. Ma nel calcio contano i risultati e io ero diventato l’allenatore bravo, ma sfortunato. Dovevo assolutamente cancellare questa immagine, un terzo fallimento sarebbe stato insopportabile, quella nomea non me la sarei più levata di dosso».

E un pensiero al vecchio Piace?

«Sempre e molto volentieri: spero tanto che venga ripescato in Serie C, la città e la tanta gente che conosco se lo meritano davvero tanto: finalmente si rimetterebbe piede in un calcio più vicino alla realtà».