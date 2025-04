Oggi il ricordo di Davide Reboli e della seconda Serie A

Sono passati quasi tre anni da quando (era il 14 aprile 2022) è stato trovato in casa senza vita il corpo di Davide Reboli. Aveva 53 anni. Oggi saranno in tanti a ricordarlo in una serata organizzata dalla Curva Nord, quella che per Davide era la casa, l’affetto, la passione, la ragione di vita.

Al campo Bertocchi arriveranno rappresentanze di tante tifoserie ultrà della penisola, ma anche vecchie glorie biancorosse come Gianpietro Piovani, Totò De Vitis, Stefano Maccoppi, Daniele Moretti, Massimo Brioschi, Fulvio Simonini. Il loro intervento, per onorare il trentennale della seconda promozione di Serie A del Piace, inizierà alle 20,30, ma i cancelli saranno aperti già alle 17: stand gastronomico e una partita, ovviamente a tempi ridotti, fra gli ultrà biancorossi di ieri e di oggi, che avranno una montagna di ricordi ed esperienza condividere. Terminato il momento dei ricordi, via al dj set e allora sarà davvero il momento per dare sfogo alla voglia di divertirsi: Davide vorrebbe così. E lo vorrebbero anche il fratello Marco, scomparso quattro anni prima, e tutti gli altri ultrà che animavano la Curva Nord per sostenere ovunque i colori biancorossi.