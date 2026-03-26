Pari nel big match, aumentano i rimpianti del Piace

I rimpianti biancorossi aumentano ancora. L’esito della super sfida tra Lentigione e Pistoiese, un 1-1 spettacolare, sarebbe stato risultato ideale per un Piacenza ancora coinvolto nella lotta per il primo posto. E invece, resta il macigno dei 9 punti di distacco dalla capolista solitaria Desenzano che, dopo 28 giornate, può contare su tre lunghezze di margine proprio ai danni di Lentigione e Pistoiese.

Come detto, una gara emozionante e ricca di occasioni da rete quella osservata sul campo dei parmensi. La squadra di Ivan Pedrelli, anche con gli arancioni di Cristiano Lucarelli, ha dimostrato personalità e ha risposto colpo su colpo ai tentativi toscani. Proprio i padroni di casa, nella ripresa, hanno trovato il gol del vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Nappo dopo un fallo del portiere di casa ai danni di Alessandrini. La Pistoiese, guidata da un Russo scatenato, ha così spinto ancor di più e a 4’ dal termine, ha centrato l’1-1 con una prodezza balistica di Pinzauti, agevolato dal ritardo nel tuffo del portiere Giuliani.

Si trattava del recupero della 26esima giornata nel girone D di Serie D: a sei turni dal termine, la corsa per la Serie C è ancora all’insegna dell’incertezza e proprio il Piacenza, domenica prossima (dalle 15) sarà di scena sul campo del Lentigione e potrebbe, in caso di successo, quantomeno avvicinare ulteriormente la seconda posizione, distante ora sei punti.

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