Parma e Cremonese, due super-derby al Memorial Puppo

Non c'è niente di meglio che iniziare la stagione affrontando due tra i derby più affascinanti che ci possano essere. È esattamente così che partirà il Piacenza Under 19, che sabato prossimo sarà protagonista insieme agli Under 18 di Parma e Cremonese della seconda edizione del Memorial Sandro Puppo. Il teatro delle sfide sarà ancora una volta lo stadio Bertocchi, come accaduto nella prima edizione andata in scena lo scorso gennaio, le Juniores Nazionali si sfideranno con tempo unico da 45 minuti (e poi eventuali calci di rigore), con la formula del triangolare: prima partita alle 15.30 tra Piacenza e Cremonese, a seguire Parma-Cremonese e Piacenza-Parma, al termine premiazioni per i vincitori. Sarà un'occasione per ricordare una delle figure più iconiche del calcio piacentino.