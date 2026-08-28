Per Diarra primo contratto da professionista al Modena

Altro momento gratificante per il San Lazzaro del presidente Stefano Caravaggi, più specificamente per l’ottimo lavoro che ne sta caratterizzando i passi, da sempre, nell’ambito del settore giovanile.

Un altro talento che si è messo in bella vetrina nel florido vivaio bianconero, infatti, allora in età da Giovanissimi e per due stagioni cresciuto sotto la guida di due istruttori in gamba quali Levardi ed Anelli, ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista.

Si tratta dell’esterno offensivo col buon vizio del gol, Jordan Diarra, classe 2007, che nel San Lazzaro ha trovato il trampolino di lancio prima all’indirizzo delle giovanili della Spal per poi imporsi all’attenzione generale nelle file dell’Under 19 del Modena, tanto da indurre la società canarina di patròn Carlo Rivetti (Serie B) a blindarlo con relativo contratto professionistico.