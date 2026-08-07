Piace, assegnati i numeri: la dieci a Sereni

In attesa del calendario ufficiale della prossima Serie D che vedrà protagonisti piacenza, Fiorenzuola e Nibbiano e Valtidone. Oggi giovedì 7 agosto, in casa biancorossa è stato tempo di ufficializzazione dei numeri di maglia che resteranno per tutto il corso della stagione. La numero 10 assegnata al nuovo acquisto Sereni, ovviamente la 7 esclusiva proprietà di Mustacchio.