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Piace, assegnati i numeri: la dieci a Sereni

Lunedì arriverà il calendario che riguarda anche Fiorenzuola e Nibbiano

Corrado Todeschi
Corrado Todeschi
|23 ore fa
Piace, assegnati i numeri: la dieci a Sereni
1 MIN DI LETTURA
In attesa del calendario ufficiale della prossima Serie D che vedrà protagonisti piacenza, Fiorenzuola e Nibbiano e Valtidone. Oggi giovedì 7 agosto, in casa biancorossa è stato tempo di ufficializzazione dei numeri di maglia che resteranno per tutto il corso della stagione. La numero 10 assegnata al nuovo acquisto Sereni, ovviamente la 7 esclusiva proprietà di Mustacchio.

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