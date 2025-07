Piace, ecco il bomber: ufficiale l'arrivo di Trombetta

Era nell'aria ed ora è arrivata l'ufficialità. Il Piacenza Calcio ha formalizzato l'acquisito di Michele Trombetta.

L'attaccante, classe 1994, ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2026.

L'ex bomber del Forlì guiderà l'attacco biancorosso di mister Arnaldo Franzini. Il trasferimento era stato perfezionato già la settimana scorso ma l'ufficialità è slittata per quelli che la società biancorossa ha indicato come "alcuni problemi burocratici". Problemi risolti, ora il Piace può contare sull'attaccante che l'anno scorso ha ben impressionato anche in Kings League.