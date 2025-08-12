Piace, Franzini: «Girone complicato, ma non guardiamo il calendario»

E' iniziata l'ultima settimana di lavoro per il Piacenza, quella che porterà alla fase di scarico dopo Ferragosto. Mister Franzini archivia con soddisfazione il periodo intenso della preparazione estiva, la fatica vista in campo con la Bobbiese è solo un passo previsto verso l'inizio del campionato che sarà il 7 settembre. «Se fossimo già in palla adesso sarei preoccupato - ha detto il mister - è invece normale la stanchezza vista, stiamo lavorando secondo le indicazioni previste per essere pronti per l'inizio del campionato».

Non si guarda al calendario in casa Piace, il Desenzano alla prima non fa paura e l'obiettivo è tornare in Serie C: «Il girone è forse il più complicato di tutti, ma lo sapevamo. Calendario? Non lo guardiamo più di tanto, ciò che si vede sulla carta poi magari non corrisponde al campo, l'importante è raggiungere il top per il 7 settembre».