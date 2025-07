Piace senti D'Agostino: «Dopo la salvezza voglio vincere»

In un Piacenza più fisico e di corsa rispetto alla passata stagione, serve qualcuno che abbia la creatività per spaccare in due le difese avversarie. C'è e ormai lo conosciamo molto bene, è Stefano D'Agostino che già l'anno scorso era tornato per aiutare la squadra nella missione salvezza, ha rifiutato ogni tipo di offerta ed è rimasto per recitare il ruolo di leader. Il messaggio ai tifosi finale è molto chiaro, di ringraziamento per come seguono sempre i colori biancorossi e di augurio per un campionato da sogno.

«So qual è il mio ruolo – ha detto il trequartista – io e il capitano Silva dovremo far capire agli altri ragazzi di che cosa c'è bisogno, sia a livello tecnico sia caratteriale, per ambire agli obiettivi definiti dalla società. Sono contentissimo di questo gruppo, i nuovi arrivati sono entusiasti e il mister è una garanzia, poi abbiamo anche elementi come Mustacchio, Sbardella e Taugourdeau che, nonostante abbiano calcato campi importanti, hanno voluto fortemente il Piacenza per scrivere insieme una pagina importante. Me compreso, ho avuto delle offerte addirittura fuori contesto per questa categoria però ho scelto lo scorso dicembre di tornare qui per dare il mio contributo alla salvezza. Ora però punto ad altro, ad arrivare al fatidico maggio 2026 davanti a tutti e regalare ai tifosi tanti sorrisi e pianti di gioia».

VISITE MEDICHE PIACENZA CALCIO ( FOTO CVALLI ) FRANZINI .D'AGOSTINO