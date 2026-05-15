«A Lentigione per l'impresa più importante»

Domenica con la finale playoff a Lentigione si chiuderà la stagione 2025-2026, un altro campionato di Serie D, con un misto di amarezza e speranza che accompagnerà, in un modo o nell’altro, l’estate del Piace. «È una partita totalmente diversa da quella di Pistoia - attacca l’allenatore biancorosso Arnaldo Franzini - per l‘avversario, per l’ambiente per il campo che ci attende. Di uguale c’è solo il fatto che siamo obbligati a vincere, magari ancora una volta nell’arco dei 120 minuti. A Pistoia abbiamo fatto una piccola impresa, ora dobbiamo fare la seconda, stavolta più importante».

Nella semifinale giocata in toscana le novità tattiche adottate dal tecnico hanno dato sostanza alla squadra e disorientato gli avversari. «Stavolta - riprende Franz - c’è poco da inventare, partiamo però da un aspetto favorevole: Taugourdeau a parte, ho tutti gli uomini a disposizione anche se qualcuno, come De Vitis, in settimana non si è allenato al cento per cento. Ci siamo costruiti questo obiettivo, siamo determinati a raggiungerlo, poi faremo tutte le considerazioni del caso».