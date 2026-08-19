A un Piace poco brillante basta Mustacchio

Un Piacenza fisicamente poco brillante (causa pesanti carichi di lavoro degli ultimi giorni) vince di misura sul campo di un'ottima Bobbiese (Eccellenza) nella tradizionale amichevole estiva, resa speciale quest'anno dal ricordo di Caje Cella.

Decide un gol di rapina di Mustacchio, con i biancorossi in emergenza di formazione (mister Franzini ha dovuto inventare l‘esterno offensivo Sereni mediano, in un 4-4-2 praticamente obbligato) e scarsamente precisi in fase di manovra.

I cambi della ripresa non cambiano il copione, con i padroni di casa bravissimi a imbavagliare i quotati avversari, ma con la pecca di essere poco incisivi davanti.

Per il Piace ora tre giorni di allenamenti e domenica alle 17 amichevole contro la Casatese a Rivergaro. Franz potrà contare su Rrapaj e sul recupero di alcuni degli elementi oggi a riposo precauzionale.

Il tabellino

Bobbiese: Bertozzi, Bragalini (37’ st Hotota), Favari (1’ st Tessera), Gueye (30’ st R. Bongiorni), Kupa, Compaore, Biolchi (1’st Pastorelli), L. Bongiorni, Scabini (1’st Velardi), Imprezzabile (1’st Lodigiani), Guglielmetti (20’ st Guido ne). A disp: Fischetti, Dallarda. All: D.Bongiorni.

Piacenza primo tempo (4-4-2): Bruno; Manzi, Milani, Bakayoko, Abbondanza; Mustacchio, Poledri, sereni , Bassanini; Capelli, Raffini. All. Franzini.

Piacenza secondo tempo (4-4-2): Bruno; Lucino, Milani (dal 15’ Manzi), Ferri, Mazzantini; Tremolada, Poledri, Sereni (dal 38’ Fofana), Bassanini (dal 29’ Bandini); Trombetta, Capelli (dal 24’ Raffini).

Rete: 19 pt Mustacchio (P).

Arbitro: Lecca (Gasparini-Ricorda).

La cronaca della gara

- 11’pt cross di Leo Bongiorni, Biolchi no arriva per un soffio.

- 19’pt corner di Poledri, sponda di Bakayoko per Ferri, tiro spor co, palla a Mustacchio e zampa ta vincente in area piccola. 0-1.

- 9’st destro alto di Capelli dal li mite dell’area. - 27’st Bassanini imbuca per Trombetta, che spara addosso a Bertozzi in uscita.

- 37’st Sereni si libera bene al limite, ma il tiro è debole.