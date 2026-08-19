L'analisi di Franz: «È il momento di accelerare»

Mister Arnaldo Franzini si aspettava quando accaduto nel corso dell'amichevole sul campo della Bobbiese: «Avevo chiesto alla squadra di andare mentalmente oltre la stanchezza, inevitabile dopo il duro lavoro fatto. Mi hanno seguito, anche se ovviamente non potevamo essere brillanti con le gambe e ciò si è visto anche nei tanti errori tecnici che abbiamo commesso. Sappiamo che dobbiamo fare molto meglio, ne abbiamo le possibilità e credo che già da domenica si vedrà. Però c’è da dire che abbiamo giocato con un ala a fare il mediano a causa delle indisponibilità...».

Solo una questione fisica? «No, anche se sicuramente è un aspetto che incide. E comunque adesso inizieremo ad accelerare, puntando su velocità e rapidità. Ma dobbiamo anche trovare al più presto una migliore sintonia di squadra, impossibile fino ad oggi viste le defezioni. Diciamo che dobbiamo giocare molto assieme e le amichevoli che ci aspettano saranno molto utili».

Finalmente è arrivato Rrapaj: «È un giocatore di categoria superiore, nel pieno della maturità calcistica, con grandi qualità non solo tecniche, ma anche temperamentali. Ci può dare tanto, ma non è il solo».