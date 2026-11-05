Addio a Gian Pietro Marchetti, architetto del Piace più bello

Il Piacenza calcio perde un pezzo della sua Storia. A 78 anni si è spento a causa di una malattia Gian Pietro Marchetti, grande calciatore di Atalanta, Juventus e Nazionale, ma nel cuore di tutti i piacentini per essere stato il direttore sportivo della squadra a metà anni Novanta raggiunse per la prima volta e poi si consolidò in Serie A. Viveva a Chiari (Brescia), dove si svolgeranno i funerali.

Terzino sinistro, difensore centrale e all'occorrenza anche mediano in campo (con due scudetti vinti con la Juve e 5 presenze in Nazionale maggiore), negli anni Ottanta iniziò la carriera dirigenziale alla Triestina. Nel 1988 l'arrivo al Piacenza del presidente Leonardo Garilli e la costruzione della squadra divenuta indimenticabile, con la scalata dalla Serie C alla A sotto la guida di mister Gigi Cagni. In biancorosso restò fino al 2001, collezionando quattro promozioni (una in Serie B in tre in Serie A) e sei campionati nella massima serie.