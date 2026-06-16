Bosov entra ufficialmente nel Piace, tifosi entusiasti

Anima piacentina, ma respiro internazionale.

Il Piacenza calcio da oggi ha un nuovo socio: Kirill Bosov, imprenditore russo-svizzero di 24 anni, che entra con il 49% delle quote. Il passaggio è stato sancito nello studio del notaio Raffaello Bianco alla presenza di tutti i soci piacentini, che mantengono la maggioranza assoluta. Marco Polenghi sarà confermato presidente, a garanzia del legame con il territorio che il Piace intende (ovviamente mantenere).

All'uscita dallo studio notarile, Bosov è stato letteralmente travolto dell'entusiasmo dei tifosi che si erano dati appuntamento per conoscerlo e salutarlo. Striscione, cori e fumogeni che hanno lasciato senza parole il giovane imprenditore. «Abbiamo fiducia in te, come l'abbiamo sempre avuta nei piacentini, che ringraziamo di cuore per tutto quanto fatto in questi - gli hanno detto i rappresentanti della Curva Nord, dopo avergli messo una sciarpa al collo - noi ci saremo sempre a sostenere i nostri colori, sappiamo che avete intenzioni serie, ci troverete sempre al vostro fianco».

Kirill, prima di concedersi a un interminabile serie di foto, li ha ringraziati: «Ci vedremo al Garilli, tutti assieme vogliamo riportare il Piacenza dove merita: senza fretta, ma con grande impegno».

Domani alle 10.30 nel Salone d'onore della Fondazione di Piacenza e Vigevano la presentazione ufficiale della nuova società.

Il comunicato

Il Piacenza Calcio 1919 è lieto di comunicare che in data odierna è stato sottoscritto presso lo studio del Notaio Raffaello Bianco in Piacenza, l’atto notarile per l’ingresso nel capitale sociale del Club biancorosso, con una quota strategica pari al 49%, da parte del nuovo Socio Kirill Bosov.

Un ingresso strategico che prevede un processo di crescita azionaria del nuovo Socio e che pone nuova linfa nel club biancorosso, permettendo di guardare al futuro con ottimismo ed ambizione sempre accompagnata da una sana gestione e trasparenza verso il popolo biancorosso, valori che hanno da sempre contraddistinto il percorso societario del club.

Kirill Bosov, imprenditore ed investitore internazionale con cittadinanza svizzera e russa residente a Monaco, si distingue per un profilo manageriale globale e una profonda connessione culturale con l’Italia. Con una solida formazione quantitativa ed economica completata tra l’ETH di Zurigo, l’Università di San Gallo (HSG) e un Executive MBA in Sports Management alla Real Madrid Graduate School, Bosov gestisce oggi un portafoglio diversificato nei settori finanziario, tecnologico e immobiliare. Già consigliere d’amministrazione della holding di famiglia Alltech LLC, advisor in iniziative imprenditoriali e di investimento internazionali e investitore del primo fondo di Audeo Ventures, ha sviluppato una spiccata competenza nella gestione di operazioni strategiche complesse e nello sviluppo di piani di crescita a lungo termine, unendo la sua esperienza internazionale a una forte passione per il mondo dello sport. Poliglotta, parla fluentemente russo, italiano, inglese, francese e tedesco.

Nei prossimi giorni, alla presenza del Presidente Marco Polenghi e degli Azionisti, si terranno l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione che vedrà l’ingresso di due nuovi prestigiosi professionisti quali Ernesto Paolillo, già Amministratore Delegato dell’Inter FC durante il triplete ed executive di primaria esperienza nel settore bancario e sportivo, e Pietro Capra, professionista con consolidata esperienza nel settore finanziario attuale manager di RedFish Capital Partners.

La Società, in piena sintonia tra tutti i Soci e con una chiara visione condivisa del futuro, sta da tempo già alacremente lavorando alla pianificazione della prossima stagione sportiva e alla predisposizione di tutti gli adempimenti economici, finanziari e organizzativi necessari sia per la presentazione della domanda di ripescaggio in Serie C sia per affrontare al meglio l’eventuale partecipazione al campionato di Serie D.

Con la presente nota, infine, il Piacenza Calcio 1919 e il nuovo socio Kirill Bosov intendono rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i professionisti ed advisor coinvolti nell’operazione per il prezioso supporto prestato in questo strutturato e strategico percorso di sviluppo societario.

Nello specifico, il Club biancorosso è stato supportato dall’Advisor strategico MergersCorp M&A International e assistito dallo studio legale Pedersoli Gattai. Il nuovo Socio si è avvalso della collaborazione di RedFish Capital Partners e dell’assistenza dello studio legale Elite Law.