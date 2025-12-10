D’Agostino, gol da leader: “Tornato per salvare il Piace, ora voglio la C”

La critica si è spesso divisa su di lui, mentre i tifosi, per cui parla il cuore, hanno molti meno dubbi. Anche al Piace Xmas Shop sul Pubblico Passeggio, Stefano D’Agostino ha ricevuto abbracci, complimenti e auguri (in vista di maggio, più che per Natale) dai sostenitori del Piacenza Calcio, tra selfie e autografi.

Nel 4-3-1-2 di Franzini si è ritrovato con quattro gol nelle ultime tre partite, con tre vittorie: «Con questo nuovo assetto sono nel ruolo che ho sempre ricoperto in carriera e riesco a incidere di più dal punto di vista realizzativo, ho provato a prendere la squadra sulle spalle. Prima, però, mi ero adattato senza fare un fiato. Mister Franzini e il Ds Zerminiani mi sono sempre stati vicino».

D’Agostino non ha mai pensato di lasciare il Piace: «Da quando gioco, le richieste e le possibilità di mega-contratti ci sono sempre state e non mi hanno mai spostato. Scelgo ciò che mi stimola, non vado dietro ai soldi o alle chiamate. Si è visto un anno fa: ci voleva follia per tornare in un Piace terzultimo e pensare già alla vittoria del campionato successivo, quello attuale. È la scelta di cui vado più orgoglioso, volevo vincere quella sfida. La mia visione resta quella di portare il Piacenza in Serie C».