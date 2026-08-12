Dopo un anno di stop Gianluca Barba c'è: «Ho ritrovato casa mia e gli affetti»

Gianluca Barba torna a casa, si rimette quella maglia che era stata sua dai 7 ai 17 anni e poi ancora per qualche mese nel 2016: un anno di contratto, scadenza 30 giugno 2027, dopo un ritiro trascorso tutto a cercare di convincere Arnaldo Franzini, suo allenatore già nel Piace e poi nel Pro delle meraviglie, che di lui ci si può ancora fidare. «E sono contentissimo - dice la mezzala piacentina - perché mi sono rimesso in discussione dopo un anno lontano dal calcio e ci tenevo tantissimo a rimettermi in gioco. Oltretutto, lo faccio con la maglia che amo di più e che costituisce davvero uno stimolo molto particolare».