Franz: «Fiorenzuola pericoloso»
Serie D - L'allenatore del Piacenza in vista della sfida di domani
Paolo Gentilotti
|2 ore fa
Sabato di derby al comunale Pavesi di Fiorenzuola, anticipo della settima di campionato. Il Piacenza ci arriva sull’onda di buone sensazioni: due vittorie di fila in campionato, entrambe in casa su Real Calepina e Scanzorosciate, e una in Coppa Italia con passaggio del turno a Lentigione. Ma non basta per fare suonare le trombe al tecnico Arnaldo Franzini: «Tre vittorie sono troppo poche per poter parlare di vero salto di qualità, la differenza la vedremo fra altre cinque partite. E la prima, quella di Fiorenzuola, non è di quelle da affrontare a cuor leggero».
Quali sono le insidie maggiori che si aspetta? «Il Fiorenzuola l’ho visto due volte dal vivo, contro avversarie sulla carta più forti e in entrambe le occasioni ha saputo annullare queste supposte differenze. È andato due volte in vantaggio, ha avuto l’occasione per chiudere la partita, è stato raggiunto nel finale. Ma ha portato via due pareggi importanti, sarà pericoloso».
Quali sono le insidie maggiori che si aspetta? «Il Fiorenzuola l’ho visto due volte dal vivo, contro avversarie sulla carta più forti e in entrambe le occasioni ha saputo annullare queste supposte differenze. È andato due volte in vantaggio, ha avuto l’occasione per chiudere la partita, è stato raggiunto nel finale. Ma ha portato via due pareggi importanti, sarà pericoloso».
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