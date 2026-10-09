Franz: «Fiorenzuola pericoloso»

Sabato di derby al comunale Pavesi di Fiorenzuola, anticipo della settima di campionato. Il Piacenza ci arriva sull’onda di buone sensazioni: due vittorie di fila in campionato, entrambe in casa su Real Calepina e Scanzorosciate, e una in Coppa Italia con passaggio del turno a Lentigione. Ma non basta per fare suonare le trombe al tecnico Arnaldo Franzini: «Tre vittorie sono troppo poche per poter parlare di vero salto di qualità, la differenza la vedremo fra altre cinque partite. E la prima, quella di Fiorenzuola, non è di quelle da affrontare a cuor leggero».

Quali sono le insidie maggiori che si aspetta? «Il Fiorenzuola l’ho visto due volte dal vivo, contro avversarie sulla carta più forti e in entrambe le occasioni ha saputo annullare queste supposte differenze. È andato due volte in vantaggio, ha avuto l’occasione per chiudere la partita, è stato raggiunto nel finale. Ma ha portato via due pareggi importanti, sarà pericoloso».