Franz: «Rosa ampia, possiamo alternare più moduli»

Lo aveva detto alla vigilia mister Arnaldo Franzini, battere la Tritium in trasferta sarebbe stato molto difficile e anche questa volta ci ha azzeccato. Bene i 3 punti dunque, ma c'è la consapevolezza che la strada è ancora lunga, seppur giusta, per vedere il vero Piacenza che ha in mente. Nel frattempo, è toccato proprio all'allenatore biancorosso tenere a battesimo la nuova stagione di Zona Calcio: ieri sera, nel corso del programma condotto da Michele Rancati e con il giornalista Paolo Gentilotti e il responsabile del settore giovanile biancorosso Totò De Vitis, si è analizzato questo primo e vittorioso turno di campionato. «Siamo solo all'inizio e veniamo da un periodo tribolato - ha spiegato il mister - nonostante questo, la partita è stata vinta meritatamente e adesso aspettiamo di avere tutta la rosa a disposizione. Anche l'idea di cambiare e mettere Trombetta sotto punta ha pagato, abbiamo tante soluzioni a disposizione e già questa variante tattica ci ha dato delle soddisfazioni. Il 4-2-3-1 ha dato i suoi frutti, ma vedremo su quale sistema puntare maggiormente, abbiamo più alternative».

Poi il dirigente del Nibbiano&Valtidone Filippo Alberici ha commentato l'ottimo impatto dei biancazzurri con la Serie D: «Noi pensiamo di avere allestito una rosa molto competitiva mantenendo un buon blocco e inserendo under interessanti, logico che serva un periodo di adattamento però la prima è andata benissimo con la vittoria sul campo del Club Milano più che meritata».

Domenica primo derby stagionale: a Borgonovo arriverà un Fiorenzuola ferito dalla sconfitta contro lo Scanzorosciate: «Credo che sia stata semplicemente la classica giornata storta - ha detto il difensore rossonero, Umberto Agnelli - sappiamo che il campionato è una cosa molto diversa e dobbiamo tornare a essere quelli delle uscite precedenti fin dal prossimo appuntamento».

Nell'ultima parte, i giornalisti di Libertà Giorgio Lambri, Corrado Todeschi e Marco VIllaggi hanno fatto le "carte" ai campionati dalla Promozione alla Terza categoria che stanno per iniziare.