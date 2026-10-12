Franzini guarda al Milan: «Avremo più spazi»

«La partita con il Milan Futuro darà un giusto significato e valore anche al pareggio di sabato». Arnaldo Franzini, allenatore del Piace, ha concesso un giorno di riposo alla truppa, che si è radunata oggi pomeriggio: «Devo valutare bene le condizioni di ognuno, è chiaro che qualcosina cambierò». Non l’atteggiamento tattico: il tecnico insiste sul 4-4-2, che potrebbe essere modificato solo negli uomini. Ma torniamo, prima, allo 0-0 di Fiorenzuola: «Passo indietro? Per certi aspetti sì, ma non butto quel risultato. Siamo stati aggressivi ma poco qualitativi e troppo lenti nel muovere il pallone. È mancato quel qualcosa in più, la scintilla che potesse sbloccare la situazione».

Sulla sfida di domani a Solbiate: «Dovremo essere bravi nelle due fasi, portare la partita dove vogliamo noi. Il tema tattico sarà completamente diverso rispetto a sabato e qualche spazio in più potrebbe farci bene».