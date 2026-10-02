Franzini: «Zero alibi, voglio continuità e vittoria»

Mister Arnaldo Franzini non cerca alibi preventivi in vista della sfida di domenica contro lo Scanzorosciate, che segna il ritorno del Piacenza in campo dopo lo stop di 15 giorni causa rinvio della gara contro il Milan Futuro.

«I problemi di Taugourdeau e Sereni sono senza dubbio pesanti e ci dispiace molto - ha detto il tecnico biancorosso - ma nel calcio sono situazioni che possono capitare. Sicuramente in questo inizio di stagione non siamo stati fortunati sotto questo punto di vista, ma non drammatizziamo né colpevolizziamo qualcuno».

L'arrivo di Mazzaglia bilancia anche lo stop di Barba a metacampo, dove l'assetto dovrà necessariamente cambiare: «Giocheremo con i due mediani, come avevamo già fatto in altre volte. Era una delle possibilità che avevamo ipotizzato nel programmare la stagione, ora diventa quasi un obbligo, ma abbiamo gli uomini per farlo».

Quindi che Piacenza vedremo contro lo Scanzorosciate e nel ciclo di sfide ravvicinate all’orizzonte?

«Sicuramente in progresso, mi interessa soprattutto tenere la continuità nei 90 minuti. Nelle prime giornate abbiamo fatto larghi tratti molto bene, dobbiamo eliminare le pause che ci sono costate care. Pensiamo per ora solo allo Scanzorosciate, avversario di categoria che non ci renderà la vita facile. Ma noi dobbiamo assolutamente vincere».