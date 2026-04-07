I baby biancorossi brillano a Giulianova

Un’esperienza intensa, formativa e ricca di soddisfazioni quella vissuta dal Piacenza in occasione della dodicesima edizione del torneo “Emilio della Penna" di Giulianova, manifestazione che ha visto la partecipazione di alcune tra le più importanti realtà calcistiche giovanili italiane.

La società biancorossa si è distinta portando alla fase finale ben quattro annate — 2014, 2015, 2016 e 2017 — dimostrando solidità, qualità e una crescita costante del proprio settore giovanile.

Un risultato di rilievo, soprattutto considerando l’alto livello della competizione, che annoverava squadre professionistiche del calibro di Atalanta, Bologna, Inter, Empoli, Fiorentina e Roma, oltre ad altre realtà importanti come Alcione Milano, Ascoli, Catania e Pescara e Sambenedettese.

A coronare il percorso è arrivato il successo dell’annata 2015, capace di conquistare il primo posto nella propria categoria al termine di un torneo combattuto e di alto livello tecnico.