Il baby-Piace alle semifinali nazionali

La perla di Pizzi su punizione in pieno recupero regala al Piacenza Under 19 la semifinale nazionale Juniores. Serviva una vittoria sul campo Bartolozzi nell’ultima gara del triangolare preliminare in casa dello Scandicci e così è stato: il 2-1 esterno è frutto del bel gol di Guidone in un primo tempo controllato dai ragazzi di Colicchio, i padroni di casa non demordono e rimettono le cose a posto all’alba del secondo con la zampata di Grotelli. Quando tutto sembra finito ecco la “pennellata” del terzino sinistro che vale l’ingresso nelle “Fab Four”. Partita molto tattica nella prima fase, con poche occasioni ed entrambe le squadre che sentono la posta in palio. Il Piacenza opera prevalentemente sulla destra con i cross per Guidone che al 35’ non fallisce: calamita il pallone fuori area e lascia partire un sinistro imprendibile per il portiere sbloccando il risultato. Il numero 9 è scatenato: doppio passo per entrare in area piccola e tiro che si stampa sul palo. Si va così al riposo con i biancorossi in vantaggio.

A inizio ripresa però arriva la doccia fredda: cross che sembra innocuo dalla destra, difesa ospite che respinge male e sul pallone si avventa Tellini che di sinistro segna la rete dell’1-1. Match nervoso, con tanti calci e poco calcio fino alla fine, quando ci pensa Pizzi con una punizione dai 25 metri a colpire nell’angolino dove Brilli non può arrivare. Piacenza che vince così il triangolare con Scandicci e Montevarchi a punteggio pieno: martedì ci saranno i sorteggi e i biancorossi conosceranno l’avversaria della semifinale in programma venerdì 12 giugno sul campo neutro di Guidonia (Roma).

Il tabellino

Scandicci-Piacenza 1-2

Scandicci: Brilli, Bertelli, Campone (9’ st Mascalchi), Villoresi (22’ st Cardona Galeas), Andreucci, Morandi, Fiaschi (33’ st Unicori), Ducci (27’ st Tysak), Grotelli (28’ st Pepe A.), Tellini, Chiaverini. (Pepe N., Morosino, Morosi, Baratucci). All. Boni.

Piacenza: Giardino, Maserati, Pizzi, Costantini (22’ st Balzano), Bergamaschi, Inzani, Brena (41’ st Giovanazzi), Borghi (18’ st Depietri), Guidone (28’ st Cavalli), Trombetta, Fofana (28’ st Prenga). (Cattadori, Villaggi, Bacchetta, Groppi). All. Colicchio.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.

Reti: 35’ pt Guidone (P), 6’ st Tellini (S), 50’ st Pizzi (P).