Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Trombetta spazza via l'Aquila Montevarchi, il baby Piace vola

Vittoria nel match del triangolare nazionale, la squadra di Colicchio a una vittoria dalle semifinali

Redazione Online
|50 minuti fa
Trombetta spazza via l'Aquila Montevarchi, il baby Piace vola
1 MIN DI LETTURA
Due gol, uno per tempo, di Nicola Trombetta (entrambi da attaccante di razza), tante occasioni sciupate, tantissime, ma al termine dei 90' del Bertocchi, un successo per 2-0 che trasforma la gara di sabato prossimo, sul campo di Scandicci, in un vero spareggio che mette in palio le semifinali nazionali della categoria Juniores. La formazione di Colicchio ha meritato il successo e avrebbe potuto arrotondare in diverse circostanze. Anzi, sull'1-0, ci ha pensato Giardino a sventare una minaccia ospite, la sola di giornata, prima del raddoppio di Trombetta che ha posto fine alla contesa.  

Gli articoli più letti della settimana