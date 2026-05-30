Trombetta spazza via l'Aquila Montevarchi, il baby Piace vola

Due gol, uno per tempo, di Nicola Trombetta (entrambi da attaccante di razza), tante occasioni sciupate, tantissime, ma al termine dei 90' del Bertocchi, un successo per 2-0 che trasforma la gara di sabato prossimo, sul campo di Scandicci, in un vero spareggio che mette in palio le semifinali nazionali della categoria Juniores. La formazione di Colicchio ha meritato il successo e avrebbe potuto arrotondare in diverse circostanze. Anzi, sull'1-0, ci ha pensato Giardino a sventare una minaccia ospite, la sola di giornata, prima del raddoppio di Trombetta che ha posto fine alla contesa.