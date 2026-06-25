Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Il Piace blinda la difesa: arriva Milani

Classe 2001, ultima stagione alla Casatese dove ha vinto il premio di miglior difensore di tutta la Serie D

Michele Rancati
Michele Rancati
|2 ore fa
Nicolò Milani
Nicolò Milani
1 MIN DI LETTURA
Il Piacenza calcio ha raggiunto l'accordo con il difensore classe 2001 Nicolò Milani, reduce da un'ottima stagione con la maglia della Casatese (36 presenze e 2 gol in totale). Prestazioni che gli sono valse il premio della Lega nazionale dilettanti come migliore difensore di tutta la Serie D per la stagione 2025/2026. Il giocatore aveva diverse richieste anche dalla Serie C, ma ha scelto di vestire biancorosso.
Milani è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, con cui ha vinto Scudetto e Supercoppa Primavera, è poi passato all'Under 19 del Bologna.
Poi il debutto tra i "grandi": Legnago e poi Imolese in Serie C, quindi la Serie D con Ravenna, Virtus Bolzano, Vogherese e proprio Casatese, dove ha messo in mostra tutto il suo grande potenziale.
Ufficiale Marcello Sereni
Il Piacenza Calcio ha comunicato ufficialmente che, a partire dall’1 luglio 2026, acquisirà le prestazioni sportive del calciatore classe ’96 Marcello Sereni. L’attaccante sottoscriverà un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2027.

Gli articoli più letti della settimana