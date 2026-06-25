Il Piace blinda la difesa: arriva Milani

Il Piacenza calcio ha raggiunto l'accordo con il difensore classe 2001 Nicolò Milani, reduce da un'ottima stagione con la maglia della Casatese (36 presenze e 2 gol in totale). Prestazioni che gli sono valse il premio della Lega nazionale dilettanti come migliore difensore di tutta la Serie D per la stagione 2025/2026. Il giocatore aveva diverse richieste anche dalla Serie C, ma ha scelto di vestire biancorosso.

Milani è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, con cui ha vinto Scudetto e Supercoppa Primavera, è poi passato all'Under 19 del Bologna.

Poi il debutto tra i "grandi": Legnago e poi Imolese in Serie C, quindi la Serie D con Ravenna, Virtus Bolzano, Vogherese e proprio Casatese, dove ha messo in mostra tutto il suo grande potenziale.

Ufficiale Marcello Sereni

Il Piacenza Calcio ha comunicato ufficialmente che, a partire dall’1 luglio 2026, acquisirà le prestazioni sportive del calciatore classe ’96 Marcello Sereni. L’attaccante sottoscriverà un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2027.