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Piacenza

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Piacenza, dalla Serie C arriva anche Panaioli

Accordo ormai raggiunto, nella scorsa stagione con la maglia del Livorno

Corrado Todeschi
Corrado Todeschi
|2 ore fa
Lorenzo Panaioli
Lorenzo Panaioli
1 MIN DI LETTURA
Altro colpo in arrivo per il Piacenza, in vista del prossimo campionato di Serie D: Lorenzo Panaioli, classe ‘99, farà parte della rosa di mister Arnaldo Franzini.
Si tratta di una mezz’ala che, nello scorso campionato, ha indossato la maglia del Livorno nel girone B di Serie C. Dopo Sereni e il difensore Milani, un altro importante tassello per la nuova formazione biancorossa.
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