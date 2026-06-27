Piacenza, dalla Serie C arriva anche Panaioli

Altro colpo in arrivo per il Piacenza, in vista del prossimo campionato di Serie D: Lorenzo Panaioli, classe ‘99, farà parte della rosa di mister Arnaldo Franzini.

Si tratta di una mezz’ala che, nello scorso campionato, ha indossato la maglia del Livorno nel girone B di Serie C. Dopo Sereni e il difensore Milani, un altro importante tassello per la nuova formazione biancorossa.