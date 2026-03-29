Il Piace naufraga a Lentigione

Dopo tre vittorie consecutive il Piacenza perde un altro scontro diretto, questa volta in casa del Lentigione. 3-1 il risultato finale, con i biancorossi decisamente deludenti nel primo tempo e che si svegliano troppo tardi nella ripresa. Solo un cambio per mister Franzini nell'undici iniziale rispetto all'ultima partita: c'è Martinelli al posto di Sbardella, per il resto 4-3-1-2 confermato con D'Agostino alle spalle del tandem d'attacco formato da Mustacchio e Manuzzi. Partono meglio i padroni di casa, prima occasione dopo un quarto d'ora con Nanni che riceve al limite dell'area, sinistro insidioso deviato in corner da Kolgecaj. Il Piacenza prende un po' di campo senza però rendersi pericoloso, il Lentigione attende e passa al 34esimo minuto: tiro da fuori di Jassey respinto in area da Mustacchio ma con il braccio, è calcio di rigore che Nanni trasforma spiazzando Kolgecaj. Pochi minuti dopo il raddoppio, pasticcio incredibile di Mazzaglia che si fa rubare palla da Battistello, assist per Montipò che fa 2-0. Nella ripresa il Piacenza tenta la rimonta, c'è subito un miracolo del portiere sul tiro di Lordkipanidze, ma dopo nemmeno un quarto d'ora arriva la doppietta personale di Montipò che sigla il 3-0 e chiude il discorso. Mustacchio accorcia le distanze con un colpo di testa su corner di D'Agostino, poi Mordini colpisce il palo: è l'ultima emozione, giovedì turno pre-pasquale in casa contro la Trevigliese

Il tabellino

Lentigione-Piacenza 3-1

Lentigione (3-4-3): Gasperini; Cudini, Mele, Miglietta; Penta, Nappo, Battistello, Jassey; Nanni, Montipò, Alessandrini. A disposizione: Cheli, Cavacchioli, Bita, Mordini, Pari, Nava, Panigada, Masini, Cellai. All. Pedrelli.

Piacenza (4-3-1-2): Kolgecaj; Ciuffo, Silva, Martinelli, Bertin; Lordkipanidze, Poledri (1' st De Vitis), Mazzaglia (16' st Campagna); D'Agostino; Mustacchio, Manuzzi (28' st Ganz). A disposizione: Ribero, Sbardella, Cabri, Garnero, Sartorelli, Asencio. All. Franzini.

Reti: 34' pt rig. Nanni (L), 41' pt e 13' st Montipò (L), 32' st Mustacchio (P).

Ammoniti: Penta (L), Mazzaglia (P).

Arbitro: Ammannati (Firenze), assistenti Di Meglio (Napoli) e Scala (Castellammare di Stabia).

SERIE D

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