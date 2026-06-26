Prezzi invariati e tanti sconti per gli abbonamenti al Piace
Dal primo luglio via alla vendita delle tessere in vista della stagione 2026-27
Redazione Online
|50 minuti fa
Da sinistra, Francesco Fiorani e Viola Doddi
Il direttore generale Francesco Fiorani e la responsabile marketing Viola Doddi hanno presentato la campagna abbonamenti 2026-27 del Piacenza calcio, che si aprirà ufficialmente il primo luglio, in vista del prossimo campionato di Serie D.
Prezzi invariati rispetto allo scorso anno, sconti per chi rinnoverà la tessera 2025-26 tariffa ridotta per donne, agli over 70 e le persone invalide.
Per chi non ha ancora compiuto 12 anni, abbonamento a 10 euro; vantaggi anche per gli under 20.
Le tariffe non cambieranno in caso di ripescaggio in Serie C.
Per rinnovare o sottoscrivere l'abbonamento occorrerà presentarsi fisicamente alla biglietteria dello stadio Garilli con un documento d’identità in corso di validità.
I primi 200 abbonati, a prescindere dal settore, avranno diritto a un omaggio a scelta tra una bottiglia di vino Piacentino della Cantina “Il Poggiarello” – Edizione Piacenza Calcio (riservata solo ai maggiorenni) e un gadget, a scelta tra una maglia oppure un pantaloncino della stagione sportiva 2025/2026, fino a esaurimento delle scorte.
Prezzi invariati rispetto allo scorso anno, sconti per chi rinnoverà la tessera 2025-26 tariffa ridotta per donne, agli over 70 e le persone invalide.
Per chi non ha ancora compiuto 12 anni, abbonamento a 10 euro; vantaggi anche per gli under 20.
Le tariffe non cambieranno in caso di ripescaggio in Serie C.
Per rinnovare o sottoscrivere l'abbonamento occorrerà presentarsi fisicamente alla biglietteria dello stadio Garilli con un documento d’identità in corso di validità.
I primi 200 abbonati, a prescindere dal settore, avranno diritto a un omaggio a scelta tra una bottiglia di vino Piacentino della Cantina “Il Poggiarello” – Edizione Piacenza Calcio (riservata solo ai maggiorenni) e un gadget, a scelta tra una maglia oppure un pantaloncino della stagione sportiva 2025/2026, fino a esaurimento delle scorte.
I giorni apertura della biglietteria.
- Mercoledì 1 luglio 2026 dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
- Giovedì 2 luglio 2026 dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
- Martedì 7 luglio 2026 dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
- Giovedì 9 luglio 2026 dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
- Martedì 14 luglio 2026 dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
- Giovedì 16 luglio 2026 dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
- Martedì 21 luglio 2026 dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
- Giovedì 23 luglio 2026 dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
- Martedì 28 luglio 2026 dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
- Giovedì 30 luglio 2026 dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
- Martedì 25 agosto 2026 dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
- Giovedì 27 agosto 2026 dalle ore 17:00 alle ore 19:00.