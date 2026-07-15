Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Il Piace supera quota 500 abbonati

Biglietterie aperte anche sabato mattina per sottoscrivere le tessere

Redazione Online
|1 ora fa
Il Piace supera quota 500 abbonati
1 MIN DI LETTURA
La campagna abbonamenti del Piacenza sta volando. Nel pomeriggio di oggi le tessere vendute hanno superato quota 500, con un aumento di circa il 20% rispetto all'anno scorso.
Per andare incontro alle esigenze dei tifosi, la società ha comunicato che sabato mattina, dalle 9 alle 12, le biglietterie dello Stadio Garilli saranno aperte proprio per la vendita degli abbonamenti.
Infine, il Piace ha ufficializzato l’arrivo in prestito, dall’Empoli FC, del portiere classe 2007 Francesco Versari.

Gli articoli più letti della settimana