Il Piace supera quota 500 abbonati

La campagna abbonamenti del Piacenza sta volando. Nel pomeriggio di oggi le tessere vendute hanno superato quota 500, con un aumento di circa il 20% rispetto all'anno scorso.

Per andare incontro alle esigenze dei tifosi, la società ha comunicato che sabato mattina, dalle 9 alle 12, le biglietterie dello Stadio Garilli saranno aperte proprio per la vendita degli abbonamenti.

Infine, il Piace ha ufficializzato l’arrivo in prestito, dall’Empoli FC, del portiere classe 2007 Francesco Versari.