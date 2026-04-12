Il Piace trova un punto all'ultimo assalto

Il Piacenza pareggia a Sant'Angelo in pieno recupero e con un gol comico (pallone rinviato sulla schiena di Ganz e da qui in rete), ma non fa certo un figurone.

Piace a un passo dal gol al 4’: scappa Mustacchio, pallone offerto a Manuzzi che accorre, tiro centrale e ribattuto con pugni da Mezzadri.

Subito dopo paratona in angolo di Kolgecaj su Sabba.

Risponde ancora Mustacchio, pallone nell’area piccola, rimpallo sfavorevole. Poi D’Ago spreca un contropiedone e l’angolo conseguente porta a questo: testa di Martinelli, ribattuto, riprende Mustacchio ma un difensore respinge davanti alla linea di porta.

Il Piace meriterebbe il vantaggio, ma al 34' il Sant’Angelo passa,: Maltoni anticipa Martinelli in possibile gioco pericoloso, si crea così la superiorità numerica, Bramante può scappare a destra e rimettere al centro per Rao, che la deve solo appoggiare.

Nella ripresa, si ricomincia senza cambi. Il Piace ci prova, ma non riesce a impossessarsi della partita, ormai preda di lanci inutili.

Punizione di Sabba, leggera deviazione di Maltoni e pallone sul palo.

Passano i minuti e i biancorossi non trovano specchio della porta. Triplo cambio: dentro Silva, Campagna e Ganz, fuori Martinelli, Lord e D’Agostino. Difesa a tre, mancano poco più di 10 minuti. E i biancorossi sono in piena e inoffensiva confusione. Ci prova Silva su palla da angolo: fuori. Sbardella pesca in area Ganz che aggancia, ma viene anticipato prima della conclusione.

Il pareggio è conico: prima incertezza difensiva di casa, il rinvio di un difensore colpisce alla schiena Ganz e il pallone va in rete.

Il tabellino

Reti: Rao (S) al 32’ pt; Ganz (P) al 47’ st

Sant'Angelo (3-5-2): Mezzadri; Davighi, Gritti, Ovalle; Guerrini (dal 29’ st Strechie) Confalonieri; Di Bitonto, Sabba, Rao (Bernardini dal 34’ st); Bramante (dal 32’ st Grandinetti), Maltoni (dal 41’ st Dioh). (Cattaneo, Passerini, Ceola, Lecchi, Mangni). All. Vullo.

Piacenza (4-3-1-2): Kolgecaj; Cabri (dall’8’ st Garnero), Sbardella, Martinelli (dal 29’ st Silva), Bertin; Lordkipanidze (dal 29’ st Campagna), De Vitis, Poledri (dal 40’ st Mazzaglia); D’Agostino (dal 29’ st Ganz); Mustacchio, Manuzzi. (Ribero, Arba, Zaffalon, Sartorelli). All. Franzini.

Arbitro: Artini di Firenze.

Note: spettatori circa 500; ammoniti Davighi, De Vitis; angoli 10-5; recupero 2’-5’

SERIE D

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