Il tridente trascina il Piacenza, Progresso travolto

Terza vittoria consecutiva del Piacenza, che trascinato dai suoi tre attaccanti supera il Progresso.

Al 9’ perla di D’Agostino: Mustacchio imbecca Ciuffo a destra, cross al volo, il pallone spiove verso il vertice opposto dell’area piccola, dove il numero 10 impatta alla perfezione al volo per l'undicesima rete stagionale.

Di bene in meglio: minuto 17, cross di Mustacchio e tentativo-bis di D’Agostino respinto dal portiere, sul pallone si avventa Mazzaglia che viene atterrato alle spalle. Il rigore è compito di Manuzzi che non sbaglia: 2-0 al 18’.

Sembra la falsariga della partita di domenica scorsa: vediamo se regaliamo il solito gol.

Il monologo del Piace è assoluto, nella ripresa lo spettacolo si impoverisce, nonostante il Piace continui a tenere un atteggiamento dignitoso. Si avverte però un po’ di intraprendenza in più da parte del Progresso, che riesce ad avvicinarsi più spesso all’area del Piace, ma viene infilato per la terza volta: lancione di D’Agostino, Mustacchio corre solitario e supera il portiere di freddezza. Dodicesimo centro personale.

Prima parata di Kolgekaj, che mette in angolo la conclusione di Cataldi, poi si supera sul piatto di Cestaro. Franzini toglie l’ammonto Bertin e inserisce Cabri al 20’. Il Progresso riesce anche a creare un paio di mischie, ma subisce ancora: Manuzzi liberato in area a tu per tu col portiere, trattenuto per la maglia alle spalle da Mezzadri, che viene anche espulso. Stavolta sul dischetto va D’Agostino, che si fa ribattere la conclusione. Poker sfumato, i biancorossi sembrano limitarsi ora al controllo del pallone e ad evitare di prendere gol. Missione che riesce, compreso un paratone finale del portiere ospite su colpo di testa di Sbardella.

Domenica prossima sfida sul campo del Lentigione.

Il tabellino

PIACENZA (4-3-1-2): Kolgekaj; Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin (dal 20’ st Cabri); Lordkipanidze (dal 30’ st De Vitis), Poledri, Mazzaglia; D’Agostino (dal 32’ st Garnero); Mustacchio (dal 27’ st Ganz), Manuzzi (dal 35’ st Asencio). (Ribero, Martinelli, Sartorelli, Campagna). All. Franzini.

PROGRESSO (4-3-1-2): Mascolo; Giovane, Cestaro, Bonetti, Mezzadri; Kola dal 1’ st Dandini T.), Barbaro G (dal 1’ st Cataldi), Sansò; Belcastro (dal 1’ st Stellacci); Finessi (dal 30’ st Barbaro S.), Mascanzone (dal 26’ st Mereghetti). (Gelati, Soldà, Petrolillo, Dandini A.). All Graffiedi.

ARBITRO: Ercole di Latina.

RETI: D’Agostino (Pi) al 9’ pt; Manuzzi (Pi) su rigore al 18’ pt; Mustacchio (Pi) all’11’ st.

SERIE D

Risultati



Classifica

