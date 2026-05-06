La maglia del Piacenza ai tifosi di New York
Il vice-presidente Alessandro De Santis ha incontrato i componenti della Società Val Trebbia e Val Nure
Paolo Gentilotti
|2 ore fa
Un momento per rafforzare un legame che la distanza non ha intaccato: nel corso di un viaggio a New York, il vice-presidente del Piacenza, Alessandro De Santis, ha incontrato i componenti della Società Val Trebbia e Val Nure, ai quali ha portato in regalo una maglia biancorossa.
La società è stata fondata nel 1950 da emigrati provenienti dalla nostra provincia e da oltre 75 anni rappresenta un punto di riferimento per le comunità piacentine all’estero, proprio con lo scopo di mantenere vivi i contatti con la terra d’origine, promuovere la cultura emiliano-romagnola in senso più largo e sostenere la formazione delle nuove generazioni attraverso l’assegnazione di borse di studio mirate. Oggi la società è guidata dal presidente Diego Segalini.
La società è stata fondata nel 1950 da emigrati provenienti dalla nostra provincia e da oltre 75 anni rappresenta un punto di riferimento per le comunità piacentine all’estero, proprio con lo scopo di mantenere vivi i contatti con la terra d’origine, promuovere la cultura emiliano-romagnola in senso più largo e sostenere la formazione delle nuove generazioni attraverso l’assegnazione di borse di studio mirate. Oggi la società è guidata dal presidente Diego Segalini.
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