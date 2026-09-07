L'Atalanta vince il memorial Rocca

È andato all’Atalanta Under 16 il primo memorial Luigi Rocca, l'ex giocatore e allenatore piacentino prematuramente scomparso. Al campo Bertocchi, i bergamaschi hanno battuto sia i pari età dell'Inter (2-1), sia il Piacenza U17 (4-0).

Al secondo posto i nerazzurri di Milano, che hanno superato biancorossi per 2-0.

I premi individuali

- Premio fair play: Piacenza Calcio.

- Migliore difensore: Parisi (Inter).

- Miglior centrocampista: Barattieri (Atalanta).

- Capocannoniere: Magrin (Atalanta).

- Miglior portiere - Barale (Atlanta).