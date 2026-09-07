L'Atalanta vince il memorial Rocca
Superate l'Inter e il Piacenza nel torneo giovanile dedicato all'indimenticato ex giocatore
Redazione Online
|2 ore fa
È andato all’Atalanta Under 16 il primo memorial Luigi Rocca, l'ex giocatore e allenatore piacentino prematuramente scomparso. Al campo Bertocchi, i bergamaschi hanno battuto sia i pari età dell'Inter (2-1), sia il Piacenza U17 (4-0).
Al secondo posto i nerazzurri di Milano, che hanno superato biancorossi per 2-0.
Al secondo posto i nerazzurri di Milano, che hanno superato biancorossi per 2-0.
I premi individuali
- Premio fair play: Piacenza Calcio.
- Migliore difensore: Parisi (Inter).
- Miglior centrocampista: Barattieri (Atalanta).
- Capocannoniere: Magrin (Atalanta).
- Miglior portiere - Barale (Atlanta).