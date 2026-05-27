Nuovo socio "russo", il Piace accelera

Ci siamo quasi: la trattativa per l’ingresso di un nuovo socio nel Piacenza Calcio ha assunto nelle ultime ore connotati pratici, tanto che si dovrebbe arrivare alla firma di un pre-accordo in tempi brevi, forse già questa settimana. I segnali che arrivano dalla società sono chiari: il nuovo socio avrà un peso economico importante, ma acquisirà comunque una quota di minoranza. Andrà a condividere le scelte con tutti gli altri soci, ovviamente, ma la maggioranza resterà nelle mani di quelli attuali, cioè la connotazione piacentina resterà prevalente. Sì, perché il nuovo entrato non sarà piacentino: si tratta, come circola già da tempo, di un imprenditore di origine russa, ma che ha sempre operato fra l’Italia e la Svizzera e qui ha vissuto, con frequenti frequentazioni anche di Forte dei Marmi.

Il presidente Marco Polenghi si sta occupando della questione dagli Stati Uniti, dove sta operando nella succursale della sua azienda e dove rimarrà ancora per almeno una settimana.