Operazione ok per Taugourdeau, fuori per tre mesi

Il Piacenza Calcio ha comunicato che questa mattina, alla casa di cura Figlie di San Camillo di Cremona, il centrocampista Anthony Taugourdeau è stato sottoposto a una operazione al ginocchio destro che ha previsto shaving cartilagineo, microfratture e innesto di cellule meneschimali.

L’operazione, effettuata dal dottor Emmanuel Olivier Del Vecchio (ringraziato dalla società biancorossa), è perfettamente riuscita.

I tempi di recupero previsti per il giocatore sono stimati in tre mesi.