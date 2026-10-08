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Operazione ok per Taugourdeau, fuori per tre mesi

Serie D - Intervento alla cartilagine del ginocchio destro per il centrocampista del Piacenza

Redazione Online
|2 ore fa
Operazione ok per Taugourdeau, fuori per tre mesi
1 MIN DI LETTURA
Il Piacenza Calcio ha comunicato che questa mattina, alla casa di cura Figlie di San Camillo di Cremona, il centrocampista Anthony Taugourdeau è stato sottoposto a una operazione al ginocchio destro che ha previsto shaving cartilagineo, microfratture e innesto di cellule meneschimali.
L’operazione, effettuata dal dottor Emmanuel Olivier Del Vecchio (ringraziato dalla società biancorossa), è perfettamente riuscita.
I tempi di recupero previsti per il giocatore sono stimati in tre mesi.

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