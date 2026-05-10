Piace a Pistoia per dare un senso alla stagione

Domenica decisiva, ma non si sa fino a quale punto: per il Piace c’è la semifinale playoff sul campo della Pistoiese, che in campionato è arrivata terza, mentre i biancorossi sono stati quarti. Incrocio previsto dal regolamento: chi passa il turno va in finale, deve vincere un’altra partita e poi sperare che qualche società di Serie C non si iscriva (cosa assai probabile) e di essere al vertice della graduatoria dei ripescaggi. Si chiamano spareggi (l’altro di oggi è Lentigione-Palazzolo), ma lo sono solo fino a un certo punto, nel senso che non hanno effetti pratici immediati e potrebbero non averne mai.

Da tenere presente che la posizione di classifica alla fine della stagione regolare ha un valore importante: alla Pistoiese può bastare il pari per superare il turno, il Piace è obbligato a vincere. In stagione, nei due confronti diretti, un pari e una vittoria dei toscani, che ha provocato però un bel po’ di mal di testa ai biancorossi, puniti sulla solita inaccortezza difensiva e penalizzati da un palo e dalla mancata concessione di un rigore.

Franzini, dopo tre partite con il 3-5-2, dovrebbe rispolverare il 4-3-1-2 che ha accompagnato il momento migliore del Piace, con Campagna trequartista. In porta tornerà Ribero, il baby Kolgecaj al momento è rimandato. De Vitis è recuperato come Putzolu, ma entrambi non sono al meglio della condizione, visti gli infortuni dai quali stanno uscendo.