Piace a Pistoia per dare un senso alla stagione
Calcio Serie D - Semifinale playoff: ai toscani basta il pareggio, i biancorossi vogliono il riscatto
Paolo Gentilotti
|1 ora fa
Domenica decisiva, ma non si sa fino a quale punto: per il Piace c’è la semifinale playoff sul campo della Pistoiese, che in campionato è arrivata terza, mentre i biancorossi sono stati quarti. Incrocio previsto dal regolamento: chi passa il turno va in finale, deve vincere un’altra partita e poi sperare che qualche società di Serie C non si iscriva (cosa assai probabile) e di essere al vertice della graduatoria dei ripescaggi. Si chiamano spareggi (l’altro di oggi è Lentigione-Palazzolo), ma lo sono solo fino a un certo punto, nel senso che non hanno effetti pratici immediati e potrebbero non averne mai.
Da tenere presente che la posizione di classifica alla fine della stagione regolare ha un valore importante: alla Pistoiese può bastare il pari per superare il turno, il Piace è obbligato a vincere. In stagione, nei due confronti diretti, un pari e una vittoria dei toscani, che ha provocato però un bel po’ di mal di testa ai biancorossi, puniti sulla solita inaccortezza difensiva e penalizzati da un palo e dalla mancata concessione di un rigore.
Franzini, dopo tre partite con il 3-5-2, dovrebbe rispolverare il 4-3-1-2 che ha accompagnato il momento migliore del Piace, con Campagna trequartista. In porta tornerà Ribero, il baby Kolgecaj al momento è rimandato. De Vitis è recuperato come Putzolu, ma entrambi non sono al meglio della condizione, visti gli infortuni dai quali stanno uscendo.
Da tenere presente che la posizione di classifica alla fine della stagione regolare ha un valore importante: alla Pistoiese può bastare il pari per superare il turno, il Piace è obbligato a vincere. In stagione, nei due confronti diretti, un pari e una vittoria dei toscani, che ha provocato però un bel po’ di mal di testa ai biancorossi, puniti sulla solita inaccortezza difensiva e penalizzati da un palo e dalla mancata concessione di un rigore.
Franzini, dopo tre partite con il 3-5-2, dovrebbe rispolverare il 4-3-1-2 che ha accompagnato il momento migliore del Piace, con Campagna trequartista. In porta tornerà Ribero, il baby Kolgecaj al momento è rimandato. De Vitis è recuperato come Putzolu, ma entrambi non sono al meglio della condizione, visti gli infortuni dai quali stanno uscendo.