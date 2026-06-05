Piace, come ds spunta Lucarelli
L’ex-biancorosso piace al nuovo socio russo, ma la decisione spetta a Polenghi. Zerminiani si allontana
Paolo Gentilotti
|2 ore fa
Non si sa ancora niente di preciso, ma alcune suggestioni si stanno impadronendo delle vicende legate al futuro del Piace. Suggestioni e non solo.
La prima ha un nome e un cognome che evocano un pezzo della storia passata biancorossa: Alessandro Lucarelli. Cresciuto calcisticamente nel Piace, debuttante in Serie A con il Piace, reduce dalla lunga avventura come dirigente tecnico a Parma, ora sarebbe pronto a tornare in pista e il suo nome viene collegato essenzialmente a due società in cerca di rilancio: il Livorno, squadra della sua città, e appunto il Piacenza. Ma quello “dei nuovi soci”, si legge da più parti, mentre da quello che si sa il socio nuovo sarà uno solo.
Il nome è sempre chiuso a doppia mandata, ma alcune certezze ci sono: che gli advisor dei due gruppi sono in trattativa continua, che il socio entrante è figlio di un oligarca russo e ha notevoli disponibilità economiche, che entrerebbe a breve in minoranza ma poi, non si sa in quanto tempo, avrebbe intenzione di rilevare l’intera proprietà, sempre che Polenghi e gli altri soci siano d’accordo. In realtà, il russo avrebbe voluto prendere subito il controllo della società.
Per inciso, Lucarelli a Piacenza verrebbe di corsa.
La prima ha un nome e un cognome che evocano un pezzo della storia passata biancorossa: Alessandro Lucarelli. Cresciuto calcisticamente nel Piace, debuttante in Serie A con il Piace, reduce dalla lunga avventura come dirigente tecnico a Parma, ora sarebbe pronto a tornare in pista e il suo nome viene collegato essenzialmente a due società in cerca di rilancio: il Livorno, squadra della sua città, e appunto il Piacenza. Ma quello “dei nuovi soci”, si legge da più parti, mentre da quello che si sa il socio nuovo sarà uno solo.
Il nome è sempre chiuso a doppia mandata, ma alcune certezze ci sono: che gli advisor dei due gruppi sono in trattativa continua, che il socio entrante è figlio di un oligarca russo e ha notevoli disponibilità economiche, che entrerebbe a breve in minoranza ma poi, non si sa in quanto tempo, avrebbe intenzione di rilevare l’intera proprietà, sempre che Polenghi e gli altri soci siano d’accordo. In realtà, il russo avrebbe voluto prendere subito il controllo della società.
Per inciso, Lucarelli a Piacenza verrebbe di corsa.
Ma Zerminiani non era andato al Carpi? Anche questa sembra una favola con troppi finali: va detto intanto che a suggerirlo al Capri era stato proprio Bernardi, il diesse in uscita, che ora ha finalmente rescisso e andrà sposo alla Reggiana. Proprio la firma di Bernardi con la nuova società, avrebbe dovuto spianare quella di Zerminiani con il Carpi, cosa che finora non è successa. Questa potrebbe essere l’indicazione che Polenghi avrebbe intenzione di cambiare il meno possibile dello staff tecnico attuale.
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