Piace, come ds spunta Lucarelli

Non si sa ancora niente di preciso, ma alcune suggestioni si stanno impadronendo delle vicende legate al futuro del Piace. Suggestioni e non solo.

La prima ha un nome e un cognome che evocano un pezzo della storia passata biancorossa: Alessandro Lucarelli. Cresciuto calcisticamente nel Piace, debuttante in Serie A con il Piace, reduce dalla lunga avventura come dirigente tecnico a Parma, ora sarebbe pronto a tornare in pista e il suo nome viene collegato essenzialmente a due società in cerca di rilancio: il Livorno, squadra della sua città, e appunto il Piacenza. Ma quello “dei nuovi soci”, si legge da più parti, mentre da quello che si sa il socio nuovo sarà uno solo.

Il nome è sempre chiuso a doppia mandata, ma alcune certezze ci sono: che gli advisor dei due gruppi sono in trattativa continua, che il socio entrante è figlio di un oligarca russo e ha notevoli disponibilità economiche, che entrerebbe a breve in minoranza ma poi, non si sa in quanto tempo, avrebbe intenzione di rilevare l’intera proprietà, sempre che Polenghi e gli altri soci siano d’accordo. In realtà, il russo avrebbe voluto prendere subito il controllo della società.

Per inciso, Lucarelli a Piacenza verrebbe di corsa.

Ma Zerminiani non era andato al Carpi? Anche questa sembra una favola con troppi finali: va detto intanto che a suggerirlo al Capri era stato proprio Bernardi, il diesse in uscita, che ora ha finalmente rescisso e andrà sposo alla Reggiana. Proprio la firma di Bernardi con la nuova società, avrebbe dovuto spianare quella di Zerminiani con il Carpi, cosa che finora non è successa. Questa potrebbe essere l’indicazione che Polenghi avrebbe intenzione di cambiare il meno possibile dello staff tecnico attuale.