Piace, fatta per Capelli. Ora Tremolada, occhi su Mazzantini

Il Piacenza ha definito l'arrivo dell'attaccante Andrea Capelli, che nell'ultima stagione ha contribuito in maniera decisiva alla promozione della Folgore Caratese in Serie C: arrivato nel mercato invernale, ha giocato 16 partite, segnato 7 reti e fornito anche tre assist.

Classe 1999, Capelli può giocare in tutte e tre le posizioni offensive del 4-3-3 di mister Arnaldo Franzini. In Serie D ha segnato complessivamente 60 reti, a cui se ne sommano 5 in Serie C. Ha giocato nello Spezia Primavera, al Pontisola, Lumezzane, Albinoleffe, Pianese e Giana Erminio.

Il prossimo colpo, sempre in attacco, dovrebbe essere Andrea Tremolada, classe 1999 del San Giuliano.

Il direttore sportivo Leonardo Calistri ha messo ora gli occhi sul terzino sinistro del Pisa Niccolò Mazzantini, classe 2008, nell'ultima stagione uno dei migliori della Primavera nerazzurra.