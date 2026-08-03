Piace, in difesa ecco Manzi

In attesa del centrocampista Over che possa dare sostanza e qualità, il Piacenza piazza un altro colpo tra gli Under. Dal settore giovanile del Torino arriva in prestito Enrico Manzi, difensore di 188 centimetri, classe 2008, che può giocare sia da terzino destro, sia da centrale. Cresciuto nelle giovanili del Rimini, conosce già la Serie D per aver militato nella Sammaurese nella prima parte della scorsa stagione. A gennaio 2026 il passaggio al Torino, con cui ha firmato un contratto fino al giugno del 2028.